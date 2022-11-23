Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonete yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, kamyonet yoldan çıkıp duvara çarptı.

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonete yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, kamyonet yoldan çıkıp duvara çarptı.

Olay Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi sanayi sitesinde meydana geldi. Ferit K.’nın kullandığı ve yanında kardeşi Mustafa K.’nın bulunduğu kamyonete seyir halindeyken arkasından takip eden otomobil içerisinden pompalı tüfekle ateş edildi. Olay sonrası kurşunların hedefi olan kamyonette bulunan sürücü Ferit K. direksiyon hakimiyeti kaybedince kamyonet duvara çarptı.

Olay sonrası sürücünün kendisini korumak için verdiği mücadele anları, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı incelemede, 7 adet kartuş buldu. Kurşunların hedefi olan kamyonette ise 40’a yakın saçma izinin olduğu görüldü. Polis ekipleri olay sonrası şüpheli şahısları yakalama için çalışma başlattı.