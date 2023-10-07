Bursa’da seyir halindeki kamyon, motor kısmından arıza yapınca alev alev yandı. Çevredekilerin yetersiz müdahalesine itfaiye ekipleri yetişirken, alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi, Eski Yalova Yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonetin sürücüsü, aracından çıkan dumanları fark edince hemen yolun kenarında durdu. Bir anda motor kısmından alev alan kamyon, alev topuna dönerken, çevredekilerde durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Korku dolu anlar yaşatan olayda can kaybı yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.