Kayseri’de seyir halindeki otomobille köpek koşturan şahıs; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir aracın seyir halindeyken köpeği koşturduğu ihbarını alan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; araç ve sürücüsü tespit edildi. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen şahsa ’Hayvanları Koruma Kanunu’ gereğince 7 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir" denildi.