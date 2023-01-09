Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay gece 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Emrah Z.(34) yönetimindeki 16 KCS 72 plakalı otomobili, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç sıkıştırdı. Kısa süre sonra ise 16 KCS 72 plakalı araca, diğer araçtan ateş açıldı. Emrah Z. aracını ani manevra ile akaryakıt istasyonuna çekerek kurtuldu. Şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan veya saldırganlar araçla kaçarak kayıplara karıştılar.

Polis ekipleri şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.