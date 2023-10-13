Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçidinde seyir halinde ilerleyen araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Erzincan - Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halinde ilerleyen hafif ticari aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Araç sahibi aracını sağa yanaştırırken dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Kendi çabaları yetersiz kalan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.