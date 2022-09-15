Sürücü ve yanındaki bir kişi, can havliyle kendilerini araçtan dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm otomobile yayıldı.

Sinop Türkeli’de seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Türkeli-Güzelkent karayolu Emrelli mevkiinde Hasan Altıntaş’a ait otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı.

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