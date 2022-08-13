Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halindeyken rot kolu çıkan kamyon kazaya neden oldu.

Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halindeyken rot kolu çıkan kamyon kazaya neden oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler’den Söke’ye doğru seyir halinde olan 16 ASH 254 plakalı kamyonun rot kolu yerinden çıktı. Savrulan kamyon aynı yönde ilerleyen 09 JJ 090 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kamyonun çarptığı minibüste bulunan 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma ekipleri tarafından başka bir kaza meydana gelmemesi için yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.