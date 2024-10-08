Kayseri’de seyir halindeyken kasasındaki merdivenin yola düşmesi sonucu trafiği tehlikeye düşüren kamyonet, polis ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola merdiven düştü. Olayın ardından çalışma başlatan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye; ’Yükü karayoluna Düşecek Şekilde Yüklemek’ ve ’Trafiği Tehlikeye Düşürmek’ suçlarından idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.