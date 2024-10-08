Kayseri’de seyir halindeyken kasasındaki merdivenin yola düşmesi sonucu trafiği tehlikeye düşüren kamyonet, polis ekiplerince bulundu.

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Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola merdiven düştü. Olayın ardından çalışma başlatan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye; ’Yükü karayoluna Düşecek Şekilde Yüklemek’ ve ’Trafiği Tehlikeye Düşürmek’ suçlarından idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

Kaynak: iha