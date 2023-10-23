Seyidoğlu Gıda, Cumhuriyetin 100’üncü Yılına özel olarak şehitler için 100 bin paket helva üretti. 100 bin adet helva İstanbul’un dört bir yanında ücretsiz olarak vatandaşlara ikram ediyor.

Seyidoğlu Gıda’nın İstanbul Hadımköy entegre üretim tesislerinde düzenlenen törenle 1 günlük üretimin tamamı Cumhuriyetin 100’üncü Yılı kapsamında halka ücretsiz olarak dağıtılacak. 100 bin adet helva Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına Seyidoğlu mağazaları, meydanlar ve camiler gibi alanlarda kurulan stantlarda vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak.

“Şehitlerimizin anısına ücretsiz helva dağıtacağız”

Şehitlerin anısına helva dağıtacaklarını belirten Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Bizim örf ve adetlerimizde sevdiklerimizi kaybedince helva dağıtmak bir gelenektir. Biz de helva üreticisi bir firma olarak bu geleneği tüm şehitlerimizin anısına yaşatmak istedik. Bu vatan uğruna savaşmış ve şehit olmuş atalarımızın ruhuna hediye eylemek için böyle bir etkinlik düzenledik. 7 düvelle savaşarak bize bu ülkeyi bırakan ecdadımızı saygıyla yad etmek istedik” diye konuştu.

“100’üncü yıla özel özel tasarım ambalaj”

Özel tasarım ambalajlarla 100 bin adet helva ürettiklerini ifade eden Genel Müdür Göksu, ekim ayının sonuna kadar belirlenen noktalarda halka dağıtacakları bilgisini verdi. Aylar öncesinden bu etkinlik için hazırlandıklarını ifade eden Göksu, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlamak millet olarak büyük bir gurur kaynağı. Bugün üretebiliyorsak tüm dünyayla rekabet edebilir bir ekonomiye sahipsek temelinde Cumhuriyetin devrimleri yatmaktadır. Cumhuriyet’in sanayi hamlesi, yerli sermayeye verdiği önem sayesinde Türkiye, parlayan bir yıldıza dönüşmüştür. Firma olarak bu hedef doğrultusunda yerli üretim yapma ve milli sermayeyi büyütme, tüm dünyada Türk Mallarının itibarını artırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda bir farkındalık ortaya koymak istedik” ifadelerini kullandı.