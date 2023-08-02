Adana Seyhan Belediyespor Kulübü Halter Takımı’nın milli sporcusu Sara Yenigün, Romanya’da yapılan 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olarak 3 gümüş madalya kazandırdı.

Branş farkı yapmaksızın sporun ve sporcunun yanında yer alıp imkanlar dahilinde desteklerini esirgemediklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Belediyemiz bünyesinde bulunan Seyhan Belediyespor Kulübümüzün milli sporcusu Sara Yenigün’ün Romanya’da yapılan 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda ikinci olup gümüş madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Avrupa ikincisi olan Milli sporcu Sara Yenigün de büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek desteklerinden dolayı Başkan Akay başta olmak üzere Seyhan Belediyespor Kulübü yönetimine ve antrenörlerine teşekkür etti.