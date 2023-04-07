Seyhan Belediyespor Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırmaya devam ediyor. Birçok branşta yetenekli sporcular yetiştiren ve profesyonel takımlara kazandıran Seyhan Belediyespor atletizm takımı sporcusu, 2006 doğumlu Rahime Yiğit Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.

“Yetenekli sporcular kazandırmaya devam edeceğiz”

Spora ve sporcuya yatırımlarda bulunan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “ Önceliğimiz başarılı sporcuları yetiştirip Türk sporuna kazandırmak. Atletizm takımımızda elde ettiği başarılar ile bizleri gururlandıran genç sporcumuz Rahime Yiğit artık Fenerbahçe Spor Kulübü için mücadele edecek. Kendisine yeni takımında başarılar diliyorum. Her branşta yetenekli sporcular kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Sırıkla atlamada U-18 kategorisinde Türkiye birinciliği, U-20 kategorisinde ise Türkiye ikinciliği elde ederek başarıya imza atan genç atlet Rahime Yiğit, “Seyhan Belediyespor kulübü çatısı altında çok şeyler öğrendim. Sporcuya çok büyük değer verilmekte. Genç yaşta elde ettiğim başarılara ulaşmamda verdiği destekler ile önemli bir etken olan Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay başta olmak üzere yöneticilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. ” diye konuştu.

Atletizm İl Temsilcisi ve Seyhan Belediyespor Kulübü Atletizm Koordinatörü Serdal Kadıoğlu da, “Rahime genç yaşta küçümsenmeyecek başarılara imza attı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde de başarılı olup daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Branş ayrımı yapmaksızın spora ve sporcuya ciddi yatırımlar gerçekleştiren Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’a atletizm ailesi olarak şükran duyuyoruz” dedi.