Seyhan Belediyesi bünyesinde oluşturulan kadın ekipler 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı kentlerde yaşayan vatandaşlara yönelik battaniye, atkı ve bere üretti. Depremin ardından afet bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak üretime geçen Kadın Dayanışma Merkezi, arama kurtarma çalışmaları sürerken zorlu kış koşullarıyla da mücadele eden depremzedeler için battaniye, atkı ve bere üretti. Üretilen ürünler paketlenip hızlıca afet bölgelerine sevk edildi.

Afet bölgesindeki hastanelerin acil ihtiyaçlarından olan yastık kılıfı ve çarşaf üretimine da başlayan gönüllü kadınlar, el emeği ile “deprem dayanışma çantası” ve yıkanabilir “ekolojik ped” üreterek depremzedelere destek olmaya devam etti.

Kadınların ekonomik sorunlar nedeniyle yaşadıkları regl yoksulluğuna karşı hijyenik ped üretimine de başlanan Kadın Dayanışma Merkezi’nde, günlük 5 bin adet üretim kapasitesiyle üretilen hijyenik pedler, yine afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi depremzede kadınlara gönderilmeye başlandı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Kadın Dayanışma Merkezi’mizdeki üretilen 100 bin adet hijyenik ped, 5 bin adet battaniye, 5 bin adet battaniye, 2 bin 500 adet bere, 2 bin 500 adet atkı, 5 bin adet nevresim takımı, 2 bin adet Deprem Dayanışma Çantası depremzede yurttaşlara ulaştırıldı.

Depremin neden olduğu acıların paylaşılarak azalacağını dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Seyhan Belediyesi olarak 6 şubattaki depremin hemen ardından başlattığımız dayanışma çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Belediyemize ait tüm üretim alanlarında depremzedeler için üretiyor ve afet bölgesine sevk ediyoruz. Kadın Dayanışma Merkezi’mizde bu dayanışmaya önemli katkılar sağlıyor. Yaralarımızı dayanışmayla, birlik ve beraberlik içinde saracağız” dedi.