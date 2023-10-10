Seyhan Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere “Eğitim Destek Kartı” dağıttı.

Seyhan Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının daha iyi şartlarda eğitim alabilmesine yönelik desteklerini sürdürüyor. Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin kırtasiye masraflarını azaltmaya yönelik “Eğitim Destek Kartı” dağıtımı sürüyor. Ekonomik şartlar nedeniyle eğitim araçlarına erişimde zorluk yaşayan gençler için hizmete açılan Bilgi Evleri’ne devam eden öğrencilerle bir araya gelen Başkan Akay, öğrencilere “Eğitim Destek Kartı” dağıttı.

500 TL tutarındaki kırtasiye ihtiyacının karşılanabildiği Eğitim Destek Kartı’nı 7 bin 500 aileye ulaştırdıklarını belirten Başkan Akay, “Gençler hem bugünümüz hem de yarınımız. Evlatlarımızın eğitim yaşamında yaşadığı ekonomik sorunları bir nebze de olsa azaltabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Eğitim destekleri kapsamında üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere Kampüs Kafe’de öğle ve akşam yemeği ikramında bulunduklarını hatırlatan Başkan Akay, Bilgi Evleri’ne devam eden öğrencilerin uzman eğitmenlerin gözetiminde derslerine çalışıp, sınavlara hazırlandığını, kaynak kitaplardan, kütüphaneden ücretsiz ve sınırsız internet olanağından bir öğün sıcak yemek, atıştırmalık ve içecek hizmetinden de yararlandığını ifade etti.