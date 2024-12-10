Seyhan Belediyesi, halk sağlığının korunmasına yönelik “Seyhan’da Kitapla Büyü Sağlıkla Güçlen” adlı proje kapsamında ilçe genelinde bulunan okullarda küçük yaştaki çocuklara yönelik ağız ve diş taramasına devam ediyor. Ağız ve diş taramasından geçen Mürseloğlu İlkokulu öğrencilerine patlamış mısır eşliğinde film izletildi.

Seyhan Belediyesi, ‘Seyhan’da Kitapla Büyü Sağlıkla Güçlen’ adı verilen proje ile ilçe genelinde sürdürdüğü ağız ve diş taramalarına devam ediyor. Mürseloğlu İlkokulunu ziyaret eden Sağlık İşleri ve Kütüphane Müdürlüğüne bağlı ekipler, miniklerin saç kesimini gerçekleştirdi. Uzman diş hekimi tarafından anlatılan bilgileri dikkat ile dinleyen çocuklar, ağız ve diş taramasından geçip patlamış mısır eşliğinde film izledi, oyunlar oynadı. Programın sonunda ise sağlıklı ve eğlenceli bir gün geçiren çocuklara hediyeler verildi.

Seyhan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Sağlık İşleri ve Kütüphane Müdürlüğümüz iş birliğinde hayata geçirilen ‘Seyhan’da Kitapla Büyü Sağlıkla Güçlen’ projesi küçük yaştaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda sorun yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması için uygulanan koruyucu bir sağlık hizmeti. Programda, çocukların dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği, nasıl beslenmeleri gerektiği ve günde kaç sefer dişlerini fırçalamaları gerektiği hakkında bilgi verdik. Çocukların hepsini muayene ederek herhangi bir sorun olup olmadığını tespit ederek gerekli bilgilendirmelerimizi yaptık. Seyhan’da yaşayan küçük yaştaki çocuklarda ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç oluşturup sağlıklı bir toplum hedefine katkı sunmak yolunda çalışmalarımız Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin öncülüğünde devam edecek” ifadelerine yer verildi.