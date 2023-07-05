Seyhan Belediyesi dezavantajlı konumdaki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 mutfak ve 10 aşevi ile sıcak yemek desteğinde bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Belediye mutfaklarının acil ihtiyaç durumlarına hazırlıklı olarak tasarlandığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, deprem ve Covid salgını döneminde mutfakların çok önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

Mutfakların Seyhan’da yaşayan ihtiyaç sahipleri için hizmet verdiğini kaydeden Başkan Akay, “Deprem zamanında 10 bin porsiyonun üzerinde sıcak yemeği vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine Kovid salgını döneminde evden çıkamayan vatandaşlarımızın da yemek ihtiyacını yine mutfaklarımız aracılığıyla giderdik. Geride kalan 4 yıllık dönemde bir milyon 800 bin porsiyondan fazla sıcak yemeği vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.

Kış aylarında sabah erken saatlerde işine giden ve kahvaltı yapamayan yurttaşlara yönelik olarak üç farklı noktada sıcak çorba desteğinde de bulunduklarını dile getiren Başkan Akay, cenaze sahiplerine de defin gününde yemek desteğinde bulunduklarını ifade etti.

Akay, “4 yıllık dönemde vatandaşlarımıza 800 bin sıcak çorba ikramında bulunduk. Geçen yıl başladığımız cenaze yemeği hizmetinde de bugüne dek 175 bin adet yemeği vatandaşlarımıza sunduk” diye konuştu.

İlköğretim çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara sabah kahvaltısı, üniversite öğrencilerine de akşam yemeği ikramında bulunduklarını aktaran Akay, “Seyhan’da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir Seyhan için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.