Mavi Ekipler, zorlu kış şartlarıyla mücadele eden çocukların aileleriyle birlikte yaşadığı ısınma sorununu gidermek için de ihtiyaç duyulan çadırlara soba desteğinde bulundu.

Seyhan Belediyesi, kırsaldaki mahallelerde çok zor koşullarda ekmek mücadelesi veren mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının yüzünü yeni yıl hediyeleriyle güldürdü.

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