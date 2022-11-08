Seyhan Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 36 amatör futbol kulübüne 322 bin 500 TL’lik nakdi yardımda bulundu.

Seyhan Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 36 amatör futbol kulübüne 322 bin 500 TL’lik nakdi yardımda bulundu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Amatör spor kulüplerimiz gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak adına önemli bir görev üstlenmekte. Bunun içinde kulüplerimiz mutlaka desteklenmelidir. Spor gerçekten de çok önemli. Bunun içinde spor yapmak şart. Takım halinde yapılması daha çok önemli. İleriki zamanlarda çok şeyler kazandıracaktır” dedi.

Amatör spor kulüplerinin sorunlarını yakından bildiklerini ve bu anlamda da imkanları zorlayarak destek olduklarını belirten Başkan Akay, “Kulüplerimiz belediyemize ait tesislerde faydalanmakta. Ulaşım ve gıda desteğimizin ardından nakdi yardımımızı da gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de salon spor kulüplerimize destek olacağız ” dedi.

ASKF Genel Sekreteri Ergin Ulun ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de, spora ve sporcuya verdiği önemli desteklerden dolayı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a teşekkür ederken Çukurova Press Havuzlubahçespor Kulüp Başkanı Engin Kanber‘de takımlarının formasını takdim etti.