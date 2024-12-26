Seyhan Belediyesi, yılbaşı öncesi ilçe genelindeki işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce yeni yıl öncesi alkol satışı yapan tekel bayii ve işletmelerde denetim gerçekleştirildi. Alışverişin yoğun olarak yapıldığı işletmelere yönelik gerçekleşen denetimlerde vergi levhası, hijyen kuralları, etiket fiyatları ve son kullanma tarihleri dikkatli bir şekilde kontrol edildi. Kaçak alkol satışı, gürültü ve kapanış saatlerine riayet gibi konularda gerekli uyarılar yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü’nce konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Seyhanlı vatandaşlarımızın sağlıklı alışveriş yapması ve güvenli bir şekilde yılbaşı geçirmesi için çalışmalarımızı büyük bir özveri ile sürdürüyoruz. İlçe genelinde alışverişin yoğun olarak yapıldığı işletmelere yönelik gerçekleşen denetimlerde vergi levhası, hijyen kuralları, etiket fiyatları ve son kullanma tarihleri dikkatli bir şekilde kontrol edildi. Kaçak alkol satışı, gürültü ve kapanış saatlerine riayet gibi konularda gerekli uyarılar yapıldı. Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.