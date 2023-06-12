Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “ Belediyemize ait 11 tesiste, 17 branşta binlerce gencimiz deneyimli antrenörler nezaretinde ücretsiz bir şekilde spor eğitimi alacak ” dedi.

Seyhan Belediyesini tarafından açılan yaz spor kursları kayıtlarının başladığı bildirildi. Başvurulan belediyenin tesislerinde alınacağı bildirildi.Ayrıa Seyhan Belediyesi Yaz Spor Kursları ile ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyenlerin Spor İşleri Müdürlüğü’nün 0 539 776 33 27 nolu telefonuyla iletişime geçebileceği de belirtildi.

Seyhan Belediyesi olarak yıl boyu aralıksız bir şekilde gerçekleştirdikleri “Spor Okulları”nda verilen eğitim ile geleceğin teminatı olan çocukların kötü alışkanlıklara yönelmesini engellemeye çalıştıklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “ Spora ve sporcuya büyük bir önem veriyoruz. Geniş kitlelere ulaşacağımız yaz spor kurslarımızda verilecek olan eğitimler ile spor yapan kişi sayısı artacak. İmkanlar dahilinde hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Başvurular tesislerimizde yapılmakta. Ailelerimizi çocuklarını kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyoruz ”diyerek bilgi verdi.