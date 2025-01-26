Seyhan Belediyesi, “Sokakta Tiyatro Var” etkinliğiyle yarıyıl tatilinde mahalleleri tiyatro coşkusuyla buluşturuyor.

Seyhan Belediyesi Yarıyıl tatilinde çocukları mutlu etmek ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak amacıyla mahallelere tiyatroyu taşıdı. Sömestr boyunca “Sokakta Tiyatro Var” etkinliğiyle her gün farklı bir mahallede tiyatro sahnelenirken, çocuklar ve aileler keyifli anlar yaşıyor.

Birçok aile, ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocuklarını sosyal aktivitelere veya tiyatroya dahil edemezken bu durumu göz önünde bulunduran Seyhan Belediyesi, sahneleri sokaklara kurarak sanatı tüm çocuklara ulaştırmayı hedefledi. Çocukların gelişiminde sanatın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Oya Tekin, 2000 Evler Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte çocukların coşkusuna ortak oldu.

Etkinliğe katılan Başkan Oya Tekin, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her anlamda gelişimine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Yarıyıl tatilinde çocuklarımıza tiyatro coşkusunu yaşatmak, bir karne hediyesi olarak onlarla buluşmak bizleri çok mutlu ediyor. Sanatı onların ayağına götürerek eşit fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bunca geçim kaygısı ve ekonomik yoksulluğun içinde çocuklarına sosyal etkinlikler için bütçe ayıramayan birçok aile var. Hiçbir çocuk bu anlamda eksik kalmasın istiyoruz. Sanata ulaşamayan çocuklara biz sahnemizi götürüyoruz. Çocukların sanatla büyümesini hem onların hem de ülkemizin gelişimi açısından çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

2000 Evler Mahallesi’nde başlayan ve Yenibey, Fatih, Gülbahçesi mahallelerinde devam eden etkinlik, tatil boyunca farklı mahallelerde çocuklarla buluşmaya devam edecek. Seyhan Belediyesi’nin tiyatro oyuncuları tarafından sahnelenen oyunlar, hem çocuklardan hem ailelerden büyük ilgi görüyor.