Seyhanlıların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını hızlandıran Seyhan Belediyesi, semt pazarlarına ulaşım için ücretsiz servis hizmeti uygulaması başlattı.

Oya Tekin Başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, Seyhanlıların yaşamını kolaylaştırmak için pazarlara ücretsiz servis uygulaması başlattı. Hayata geçirilen uygulama ile vatandaşlar belirlenen saatlerde evlerinden alınıp pazara götürülüyor. Alışverişini tamamlayan vatandaşların rahat ve yorulmadan aynı servis ile evlerine ulaşımları sağlanıyor.

Dört mahalle yararlanıyor

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Pazar alışverişini tamamlayan vatandaşlarımızın eve dönmede büyük bir taşıma problemi yaşaması nedeni ile hayata geçirilen ücretsiz servisimiz ilk etapta Küçükdikili Semt Pazarı için uygulamaya konuldu. Zeytinli Mahallesi, Mekan Mahallesi, Kavaklı Mahallesi ve Küçükdikili Mahallesi sakinlerimiz bu hizmetten yararlanmakta. Vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmesi sonrasında yorulmadan evlerine dönmelerini sağlamak için çalışmalarımız ilçe genelinde büyük bir özveri ile devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Mahalle muhtarı ve vatandaşlar teşekkür etti

Mekan Mahallesi Muhtarı Mehmet Aldanma, dört mahallenin faydalandığı ücretsiz pazar servisi uygulamasının hayata geçirilmesi vesilesiyle vatandaşların pazar alışverişlerini rahat bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. Aldanma, “Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seyhan’a kadın eli değdi. Bunun da farkını hissediyoruz” diye konuştu.

Bölge halkı da uygulamadan dolayı son derece memnun olduklarını ifade ettiler.