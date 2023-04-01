Adana Seyhan Kaymakamlığı tarafından "Kütüphanem Kitap Dolsun" projesi çerçevesinde ilkokul öğrencileri ziyaret edilerek kitap hediye edildi.

Seyhan Kaymakamlığı Proje ve Koordinasyon Bürosu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde "Kütüphanem Kitap Dolsun" Projesi yürütülmeye başlandı. Proje çerçevesinde birinci İnönü İlkokulu ve Plevne İlkokulu kütüphanelerine, yaş grubuna göre okuyabilecekleri kitaplar armağan edildi.

Kitapları alan öğrenciler okumaya başlarken, hediye nedeniyle teşekkür etti.