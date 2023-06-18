Adana Seyhan Belediyesi Kurban Bayramı geleneğini sürdürerek, bu yıl da kesim hizmetini ücretsiz olarak verecek. Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesinin 11 ayrı noktasında gerçekleştirilecek kesim hizmeti uzman kasaplar tarafından, veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilecek.

Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı, hijyenik şartlarda yerine getirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Sağlık İşleri Müdürü Volkan Ballıklıoğlu Seyhan sınırları içerisinde 10 noktada kurban satış, 11 noktada da kurban kesim yerlerinin belirlendiğini söyledi.

Belirlenen kurban satış yerlerinin, Gülbahçesi Mahallesi’nde kapalı semt pazarı yanı-futbol sahası, Emek Mahallesi kapalı semt pazarı yanı Fatih Mahallesi itfaiye arkası, Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar, 70595 sokak, 2000 Evler Mahallesi Gülen Özkan Cami karşısı, Gürselpaşa Mahallesi Mehmet Zaid Kotku İmam Hatip Ortaokulu yanı, Bahçeşehir Mahallesi Seyhan Belediyesi Spor Kompleksi yanı, Fevzipaşa - Aydınlar Mahallesi 49131 - 49071 sokak park alanı, Yeşiloba Mahallesi kapalı semt pazarı yanı, Sakarya Mahallesi muhtarlık arkası olduğu bildirildi.

Kurban kesim hizmetinin bu yıl da dini kurallara uygun bir şekilde ve ücretsiz olarak verileceğini aktaran Ballıklıoğlu, “Belirlenen 11 kesim noktasında ihtiyacı karşılayacak kadar din görevlisi, kasap, veteriner hekim ve sağlık ekibimiz görev yapacak. Kurban kesimi sırasında bekleyen yurttaşlarımıza da her yıl olduğu gibi içecek ikramlarımız olacak. Yurttaşlarımız belediyemizin kurban kesim yerlerinde gönül rahatlığıyla kurbanlarını ücretsiz olarak yaptırabilir” dedi.