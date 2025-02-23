Seyhan Belediyesi, yeni yılın ilk Açık Kaykay yarışmasına ev sahipliğı yaptı.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen "Kaykay Açık Yarışması" (Street Jam Session), Seyhan Belediyesi Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Adana Açık Yarışması belediyemizin ev sahipliğinde 47 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Kıyasıya bir mücadele içerisinde geçen yılın ilk açık yarışmasına kaykayseverler de büyük bir ilgi gösterdi. Adrenalin dolu anlara sahne olan etkinliğe katılan tüm sporcuları kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu Adana İl Temsilcisi Resul Bozkurt da, etkinliğe verdiği destek nedeni ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve ekibine teşekkür etti.

Başarılı olan sporcuların Türkiye Şampiyonası’nda yer alacağı Kaykay Açık Yarışmasına, Seyhan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Akdoğan, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile çok sayıda vatandaş katıldı.