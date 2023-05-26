Seyhan Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği Hentbol Şenliği sona erdi.

Emre Gönlüşen Spor Kompleksinde gerçekleşen ve büyük bir ilgi gören müsabakalar sonrasında katılımcı takımlara madalya verildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla bir çok branşta etkinlikler düzenlenildiğini belirten Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Ebru Telkıran, Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’ın direktifleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Branş ayrımı yapmaksızın faaliyetlerimiz yıl boyunca aralıksız bir şekilde sürmekte. Diğer aktivitelerimiz gibi hentbol şenliğimize de ilgi fazlaydı. Katılımcı takımlarımıza ve hentbol severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Şenliklerin sonunda gerçekleşen Veteranlar karşılaşması ise izleyenler tarafından büyük bir alkış aldı. Hentbol sporuna önemli hizmetleri bulunan eski Antrenör Kazım Tekin , “ Böyle bir anlamlı etkinliğe davet edilmek bizleri son derece mutlu etti. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve emeği geçen herkesi kutluyoruz” diye konuştu.