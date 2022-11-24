Seyhan Belediyesi’nin, 4 yıllık fakülte kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik karşılıksız nakdi eğitim yardımının birinci dönem ödemesi, şartları sağlayan öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Seyhan Belediyesi’nin, 4 yıllık fakülte kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik karşılıksız nakdi eğitim yardımının birinci dönem ödemesi, şartları sağlayan öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Seyhan Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerine kazanan maddi durumu yetersiz Seyhanlı öğrencilere ödüllendirme amaçlı, karşılıksız olarak toplamda 2 bin TL tutarında eğitim yardımı yapılması yönündeki teklif oybirliği ile karara bağlanmıştı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde biner lira olmak üzere toplamda 2 bin TL tutarında yapılacak eğitim yardımından yararlanmak isteyen bin 700 öğrenci Seyhan Belediyesi’ne başvuru yaptı. Belirlenen koşulları sağlayan bin 260 öğrencinin hesaplarına birinci dönem eğitim yardımı olarak biner lira yatırıldı. Eğitim yardımının ikinci yarısı şartları sağlayan ve ilk yarı ödemesini alan öğrencilerin hesaplarına otomatik olarak şubat ayı içerisinde yatırılacak.

Gençlerin Türkiye’nin bugünü ve yarını olduğunun altını çizen Başkan Akif Kemal Akay, “Günümüz ekonomik koşullarında ilim, irfan yuvası üniversitelerimizde öğrenim gören gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları aşmalarına bir nebze de olsa destek olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seyhan Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız” diye konuştu.