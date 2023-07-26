Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi geçtiği Adana’da, Seyhan Belediyesi serinletip eğlendiren bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gürselpaşa Mahallesi, Aliya İzzetbegoviç Bulvarı üzerinde bulunan Özgür Kadın Parkı’ndaki Kadın Kafe önünde, Seyhan İmar A.Ş. ve bir dondurmacı işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay etkinlikte satırla kestiği dondurmaları çocuklara ikram etti. Dondurma kebap şovu da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İkram edilen dondurmalarla bir nebze de olsa serinleyip, güzel bir akşam geçiren Seyhanlılar, Başkan Akay’a ve etkinliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.