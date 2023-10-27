Seyhan Belediyesi’nin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdiği “7’den 70’e Geçmişten 100”e etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.
Seyhan Sanat Meydanı’nda Başkan Akif Kemal Akay’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik zumba gösterisiyle başladı. Alanı dolduran yurttaşlar 10 Yıl Marşı’na cep telefonlarının fenerlerini açarak eşlik ederken, tango gösterisi ile belediye personeli, halk oyuncuları ve vatandaşların oluşturduğu 100 kişilik dans grubunun atabarı gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.
Başkan Akay’ın seslendirdiği Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiirinin ardından gerçekleştirilen Zeybek gösterisi ise izleyicileri mest etti.
“100.Yıl Marşı” ve alkışlar eşliğinde açılan dev Türk Bayrağı ile Cumhuriyet coşkusu doruk noktaya ulaştı.
Türk Chopper Senfonisinin ardından, şef Şenkaya Göl’ün yönetiminde sahne alan 100 kişilik Kadın Korosu Atatürk’ün sevdiği türküleri ve Cumhuriyet temalı eserleri seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.