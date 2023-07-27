Yaz tatilinde Seyhan Belediyesi’nin Bilgi Evlerine devam eden çocuklara, belediyenin üretim alanlarında uygulamalı olarak çevre bilinci aşılanıyor. Çocukların atıkların geri dönüşüm yoluyla yeniden üretime kazandırılma çalışmalarını incelemeleri sağlanıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, gençlerin yaşamın her alanında donanımlı birer birey olabilmelerine yönelik eğitim çalışmaları yaz aylarında da aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Yeşilyuva Bilgi Evi’ne devam eden gençlerin fen bilgisi atölye çalışması kompost üretim tesisinde gerçekleştirildi. Tesiste organik atıkların doğal yöntemlerle toprağı iyileştirme özelliğine sahip komposta nasıl dönüştürüldüğünü yerinde görüp inceleyen gençler, kompostun toprağa ve ürüne yararlarını öğrendi.

Atölye çalışmasında geri dönüşümün önemini ve yararlarını da bilgi dağarcıklarına yerleştiren gençlere evlerindeki çiçekler ve ağaçlar için kompost armağan edildi.

Gençler, tesis bünyesinde kompostla yetiştirilen karpuzların hasadını Başkan Akay’la birlikte gerçekleştirdi. Başkan Akay’da gençlere çam fidesi armağan etti.