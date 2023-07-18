Adana Seyhan Belediyesi Sarıhamzalı Yüzme Havuzu sezonun açılmasıyla birlikte ilgi gördü. Sıcakların artmasıyla havuza akın eden çocuklar hem eğleniyor hem de serinliyor.

Spor denilince akla gelen ilk branşlar arasında yüzmenin yer aldığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay , “Yüzme yaşam boyu süren ve herkesin yapabileceği bir daldır. Kanallardaki boğulmaların önüne geçmek adına büyük bir etken. Bu nedenle sayısını arttırmalıyız. Geçtiğimiz yıl faaliyete giren Sarıhamzalı Yüzme Havuzumuz büyük ilgi görüyor. Değişik noktalardan gelen talepleri de olumlu karşılayıp faydalanmalarını sağlıyoruz” dedi.

Çarşamba günü hariç haftanın altı günü açık ve ücretsiz hizmet veren Seyhan Belediyesi Sarıhamzalı Yüzme Havuzundan faydalanmak isteyenlerin 0 539 776 33 27 nolu telefonla irtibata geçip gerekli bilgileri öğrenebileceği bildirildi.