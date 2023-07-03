Adana Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 11 farklı noktada 5 bin 246 kurban kesim hizmetini ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesinin kurban kesim hizmeti müftülük tarafından görevlendirilen din görevlilerinin eşliğinde dini vecibelere uygun olarak, hijyenik şartlarda verildi. Uzman kasaplar tarafından, veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen kurban kesim hizmetlerinde temizlik ekipleri, güvenlik ve zabıta ekipleri de görev yaptı. Sıra bekleyen vatandaşlara ise sıcak ve soğuk içecek ikramları yapıldı.

Kurban Bayramı boyunca 11 farklı noktada 5 bin 246 kurbanın kesimi ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Kurbanlarını kestiren vatandaşlar aldıkları hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirip Seyhan Belediyesi ve Başkan Akif Kemal Akay’a teşekkür etti.