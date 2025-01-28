Adana’da bir işyerine yapılan operasyonda 4 ruhsatsız silah ve 82 mermi ele geçirilirken 2 kişide gözaltına alındı.

Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah kullanımının önüne geçmek için ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde bir işyerine baskın yapıldı. İşyerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 8 tüfek şarjörü ve 82 mermi ele geçirildi

İş yerindeki Mustafa D. ve İsmail A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D. tutuklanırken İsmail A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.