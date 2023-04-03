182 takımın 18 ayrı kategoride yarıştığı “Robotex Turkey Ege Bölge Finali’nde” Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) 3 farklı kategoride biri birincilik, ikisi ikincilik olmak üzere 3 derece elde etti.

Daha önce REX 2022 ve ROOT 2022 Türkiye Geneli Robotik Kodlama yarışmalarında Türkiye Şampiyonluğunu elde eden SEYTİM, Robotex Turkey Ege Bölge Finali’nde katıldığı üç takımla derece elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen Robotex Turkey Ege Bölge Finali’nde 182 takım Türkiye finallerine katılabilmek için 18 ayrı kategoride yarıştı.

Yarışmalarda “Kızların İtfaiyeciliği” kategorisinde yarışan SEYTİM takımı birincilik, “Mblock Çizgi İzleyen” ile “Nordic Folkrace” kategorilerinde yarışan SEYTİM takımları da ikincilik dereceleri elde etti.Üç takım da bu derecelerle Antalya’da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Başarılı sonuçlar elde eden SEYTİM takımlarını kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Gençlerimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz. Gençlerimizin elde ettiği başarılar, geleceğe dair umutlarımızı tazeliyor. Gençlerimize her alanda inanıyor ve güveniyoruz. Başarılarından dolayı takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.