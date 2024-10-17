Adana’da Seyhan polisi hurdacılık yapan bir iş yerinde yapılan aramada 1 kilo 992 gram eser ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında evin hurdalık bölümünde polis 1 kilo 992 gram esrar, hassas terazi, 1 makas, çok sayıda kilit poşet ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 1970 lira ele geçirildi. Lokman K. isimli şüpheli gözaltına alındı.