Adana Seyhan Belediyesi kreşlerine yeni kayıt ön başvuruları başladı. Başvuruların 31 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında belediyenin internet sitesi üzerinden alınacağı ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:"Tellidere, Gürselpaşa, Yeşilyurt, Yeşiloba ve 2000 Evler mahallelerinde hizmet veren belediye kreşlerine yeni kayıt ön başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2020-2019-2018 doğumlu öğrenci (36 ile 60 ay arası - 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 36 ayını doldurmuş olan) adaylarının ön kayıt başvuruları alınacak. ‘www.seyhan.bel.tr’ adresli internet sitesi üzerinden yayınlanacak formun çevrimiçi olarak doldurulmasıyla gerçekleştirilecek olan ön kayıtlar, Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü çalışma yönetmeliği esas alınarak Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek. Yönetmelikteki koşulları sağlayan kesin kayıt ve yedek listeler yapılan değerlendirmenin ardından 25 Ağustos Cuma günü belediyenin web sitesinde ilan edilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kaydı, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında velilerinin istenilen belgelerle kabul edildikleri kreşlere başvurusuyla gerçekleştirilecek. Kreşlerde 4 Eylül pazartesi gününden itibaren yeni kayıt olan öğrencilerin iki hafta süren kreşlere uyum sürecinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. 18 Eylül’den itibaren de uyum sürecini tamamlayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı programına göre eğitim-öğretime başlayacak"denildi.