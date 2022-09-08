Dört yıllık üniversite kazanan Seyhanlı öğrencilere 2 bin TL’lik nakdi yardımın ardından, Adana’daki üniversiteleri kazanıp barınma sorunu yaşayan kız öğrenciler için “Seyhan Kız Öğrenci Evleri” hizmete açıldı.

Dört yıllık üniversite kazanan Seyhanlı öğrencilere 2 bin TL’lik nakdi yardımın ardından, Adana’daki üniversiteleri kazanıp barınma sorunu yaşayan kız öğrenciler için “Seyhan Kız Öğrenci Evleri” hizmete açıldı.

Kız öğrencilerin üniversite eğitimleri süresince barınma ve yaşam alanlarını en iyi şartlarda sürdürebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hizmete giren Kız Öğrenci Evleri’ne başvurular başladı.

Üniversiteye tek toplu taşıma aracıyla ulaşım imkanı

Bakımyurdu Caddesi’nde 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan Kız Öğrenci Evleri’nden üniversiteye tek toplu taşıma aracıyla ulaşım imkanını bulunuyor. Kent merkezindeki konumuyla her tür olanağa erişimin kolaylıkla sağlanabildiği Kız Öğrenci Evleri’nde, öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak her tür donanım da sunuluyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gençlerin eğitim hayatlarını en iyi koşullarda sürdürülebilmenin önemini vurguladı. Seyhan’da Bilgi Evleriyle gençlerin ve çocukların bilgiye erişiminin önündeki engellerin kaldırıldığını aktaran Akay, “Seyhan’da yaşayıp dört yıllık üniversite kazanan gençlerimize 2 bin TL tutarında eğitim desteği veriyoruz. Çamaşırhanelerimiz öğrencilerimize ücretsiz hizmet veriyor. Üniversite öğrencilerimize bu yıl da ücretsiz akşam yemeği vermeye devam edeceğiz. Ancak bu desteklerin yeterli olmadığını biliyoruz. Bugün üniversiteli gençlerimizin en önemli sorunlarından birinin de barınma olduğu gerçeğinden yola çıkarak, Adana’daki üniversiteleri kazanan kız öğrencilerimizin gönül rahatlığıyla kalabileceği, güvenli bir aile ortamını onlara sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kız Öğrenci Evleri’nde kalmak isteyen kız öğrencilerin Seyhan Belediyesinin 0322 432 74 74 No’lu telefon numarasından dahili 1226’nın tuşlanması ya da 0535 011 23 89 nolu cep telefonu numarasını arayarak koşulları öğrenip başvurularını yapması gerekiyor.