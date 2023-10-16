Seyhan’da bitki yetiştiriciliği yapılarak çalışmalar yürütülecek muhtemel afetlerde ise bin yatak kapasiteli barınma alanlarına dönüştürülecek “Afet Seraları” hizmete girdi.

Seyhan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hollanda Belediyeler Birliği tarafından sağlanan “Giro 555 Afet Destek Hibesi” desteğiyle oluşturulan “Afet Seraları” hizmete girdi. 80 tünelden oluşacak seralarda normal dönemlerde bitki yetiştiriciliği yapılarak kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütülecek; muhtemel afetlerde ise seralar bin yatak kapasiteli barınma alanlarına dönüştürülecek.

Afet seraları hizmete girdi

Başkan Akay, “6 Şubatta yaşanan depremler hepimize çok şey öğretti. Toplum olarak her türlü afete hazırlıklı olmamız gerekiyor. 6 Şubat sonrasındaki deneyimlerimizden yola çıkarak Afet Seraları projesini hayata geçirdik. Projemizin hayata geçmesine hibe desteğiyle katkı veren Hollanda Belediyeler Birliği’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Topluma yararlı iş birlikleri ile Seyhan’a değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Hem tarımsal üretim hem afetzedelere barınak

Afet Seraları’nın toplamda 80 tünelden oluştuğunu kaydeden Başkan Akay, “Seralarımızda normal zamanlarda alternatif üretim modelleriyle kırsal bölgelerimizi kalkındırmaya, çiftçilerimize öncülük yapmaya devam edeceğiz. Muhtemel bir afette ise seralardaki üretim sistemleri çıkarılıp 1000 yataklı barınma alanına dönüştürülebilecek. Yerleşkemizde ayrıca bir çamaşırhane ve mutfak da tam kapasite ile hizmet verebilecek şekilde kullanıma hazır olacak. Aynı hibe kapsamında bölgemizde kritik öneme sahip beş mahallede afet irtibat noktaları kurularak muhtemel afet durumlarında acil kullanılması gereken malzemeler de depolanacak. Afet Seralarımız diğer projelerimiz gibi Seyhan’a değer katacak” diye konuştu.