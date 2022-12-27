Adana Seyhan Belediyesi tarafından kırsal kalkınma hizmetleri çerçevesinde hayvancılık yapan üreticilere koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulmaya başladığı bildirildi.

Adana Seyhan Belediyesi tarafından kırsal kalkınma hizmetleri çerçevesinde hayvancılık yapan üreticilere koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulmaya başladığı bildirildi.

Üreticilerin girdi maliyetlerini düşürebilmeleri için bin dönüme yakın büyüklükteki üç merayı ıslah edip hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin hizmetine sunan Seyhan Belediyesi, koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerini de ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bu çerçevede belediyenin veteriner hekimi, zooteknist ve veteriner teknikerinden oluşan ekip, ilçe kırsalında büyükbaş hayvancılık yapan üreticileri ziyaret ederek, hayvanları hastalıklardan koruyan aşıları yaptığı kaydedildi. Çalışma sırasında hayvanların beslenme ve meme kontrolleri de gerçekleştirilerek hem hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmeye hem de vatandaşa sunulan sütlerin verim ve kalitesinin artmasına yönelik olarak iç ve dış parazit ile vitamin uygulamasını gerçekleştirildiği de ifade edildi. Sürdürülen çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar binden fazla büyükbaş hayvana uygulamaların gerçekleştirildiği dile getirildi.

Hayvancılığın sıkıntılı günlerden geçtiğini ifade eden Seyhan Belediyesi Veteriner Hekimi Emrah Çelikkol, "Böyle bir durumda kendilerine bir yardım eli uzandığında hiç olmazsa kendilerini güvende hissediyorlar. Vatandaş bu uygulamaları rutin olarak yapamıyor çünkü maliyetli. Bizim bunları yapmamız vatandaşı hem ekonomik olarak hem de sağlık açısından rahatlatıyor” dedi.

Seyhan Belediyesine ve Başkan Akif Kemal Akay’a desteklerinden dolayı teşekkür eden hayvancılıkla uğraşan Yağmur Gök ise “Bu desteğinden çok memnunuz. Bize bu desteği verdiği sürece ben bu hayvancılığı yapmaya ve devam etmeye karar veriyorum. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var" ifadelerini kullandı.

Hayvancılık yaparken yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Gök, Seyhan Belediyesi tarafından verilen desteğin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.