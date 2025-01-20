Seyhan Belediyesi’nden, toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümlerine ilişkin yaşanan tartışmalar için, “Hedefimiz adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak ve uzun vadede hem çalışanlarımızın haklarını hem de halkımıza sunulan hizmetlerin devamlılığını garanti altına almaktır” açıklaması yapıldı.

Seyhan Belediyesi, toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümlerine ilişkin yaşanan tartışmalar hakkında kamuoyuna yönelik bir açıklama yayımladı. Belediye, ekonomik sürdürülebilirlik ve personel giderleri ile ilgili alınan kararların arka planını ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde;

“Belediyemiz, halkımıza en iyi hizmeti sunma gayesiyle hareket ederken, bütçemizin sürdürülebilirliğini koruma sorumluluğunu da taşımaktadır. Bu çerçevede, geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve ücretlere yapılan aşırı zamlar, bütçemiz üzerinde beklenmedik bir yük oluşturmuştur. Gelinen noktada, toplam bütçemizin %94 ünü personel giderleri oluşturmaktadır. Bu durum, hizmetlerin aksamaması ve gelecekte ekonomik istikrarın sağlanması adına harekete geçmemizi zorunlu kılmıştır. Belediyemiz, mahkemeye başvurma kararını alırken, temel amacımızın ne çalışanlarımızın hakkını yemek ne de sendikal hakları zedelemek olduğunu önemle vurgulamak isteriz. Aksine, hedefimiz adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak ve uzun vadede hem çalışanlarımızın haklarını hem de halkımıza sunulan hizmetlerin devamlılığını garanti altına almaktır. Sendika yönetiminin bu süreçte duyduğu endişeleri ve düzenlemiş olduğu basın açıklamasını dikkate alıyoruz. Ancak şunu belirtmek isteriz ki, çözüm yolu çatışma değil, diyalogdur. Bu nedenle, sendika yönetimini, ilgili tüm tarafları ve temsilcileri bir masa etrafında toplanarak bu sorunu birlikte ele almaya davet ediyoruz. Çalışanlarımızın refahı bizim için son derece önemlidir ve bu süreci karşılıklı anlayış ve iş birliği ile çözebileceğimize inanıyoruz. Belediyemiz, bu süreçte şeffaflıkla hareket etmeye ve halkımızı bilgilendirmeye devam edecektir. Çalışanlarımızın haklarını korumak ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına atılacak her adıma hazırız. Yaşanabilir bir Seyhan için el ele, birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”