Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki gıda işletmelerinde denetim yaptı.

Seyhan Belediyesi, gıda ürünlerinin üretilip satışa sunulduğu işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü’nün hazırladığı çalışma program çerçevesinde gıda işletmelerinin yoğun olduğu Gürselpaşa Mahallesi’nde pastaneler, unlu mamul üreticileri, marketler ve diğer gıda işletmelerinin denetimi gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmelerde ruhsat ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirirken, Seyhan Belediyesi bünyesinde görev yapan gıda mühendisleri de gıda işletmelerinin üretim ve satış alanlarını halk sağlığı açısından denetledi.

Paketli ürünlerin son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği denetimlerde, hijyen şartlarına uyan işletme sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür edilirken, ürünlerin üretim ve satış aşamalarında dikkat edilmesi gereken hijyenik kurallar hatırlatılıp, uyarılar da yapıldı.