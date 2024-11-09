Seyhan Belediyesi Yeşilyurt Kent Lokantası’nın açılışı gerçekleşti. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, kent lokantalarının amacının toplumun yoksullukla mücadelesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Seyhan Belediyesi ikinci kent lokantasını Yeşilyurt Mahallesi’nde hizmete açtı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, lokantaların açılmasındaki amacın toplumun derin yoksullukla mücadele etmesine yardımcı olmak olduğunu belirterek, yoksullukla mücadelede kent lokantalarının önemli bir rol oynadığını ifade etti.

“Hizmetlerimizi halkımızın desteği sürdürmeye devam edeceğiz”

Kent lokantalarının, Cumhuriyet Halk Partisinin geliştirdiği sosyal belediyecilik anlamında bir marka değeri olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, “Bizler de bu değerimize sahip çıkarak ikinci kent lokantamızın açılışını yapıyoruz. Birisi gezici olmak üzere 4 kent lokantası olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu toplumun içinde bulunduğu ekonomik krizin sebep olduğu derin yoksulluğu ve yoksunluğu farkındayız. Bu farkındalıkla kent lokantalarını açmaya karar verildi. Biz de bunları devam ettiriyoruz. Hizmetlerimizi halkımızın desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hiçbir vatandaşımızı askıda yemek uygulaması ile geri çevirmiyoruz”

İhtiyaç sahibi vatandaşlara da askıda yemek uygulaması ile yardımcı olduklarını belirten Başkan Tekin şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğumuz yoksulluk nedeni ile gençlerimiz, kadınlarımız, emeklilerimiz sofralarına yemek götüremeyecek durumdalar. Güvenli, sağlıklı, ucuz ve temel gıdaya ulaşmak en temel insan haklarıdır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak insan onuruna yaraşır, insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışı ile bu tür hizmetlerimizi her zaman önceleyeceğiz. Aşevleri ile Kent Lokantaları aynı şey değildir. Sosyal demokratın anlayış temeli toplumsal dayanışmadır. Toplumun tüm kesimlerinin toplumun kaynaklarından eşit bir şekilde faydalanmasıdır. Biz sosyal demokratlar olarak bir vatandaşımızın diğer vatandaşımıza el açmasını hiçbir zaman istemeyiz. Bu sebeple toplumun tüm kesimlerini aynı anda güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İşte kent lokantaları mantığı budur. Çok kısıtlı bütçeler ile hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Kent lokantalarında ödeyebilen vatandaşlarımızdan belli bir ücret alıyoruz. Fakat lokantalarımızın kapısına gelen hiçbir vatandaşımızı geri çevirmiyoruz. Askıda yemek uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Seyhan’da yaşayan vatandaşlarımız da askıda yemek uygulamasına destek veriyorlar. Bizler el ele daha mutlu Seyhan’ı birlikte oluşturacağız.”

Törende, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Bilal Bilici ve Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Aysun Köse de, Yeşilyurt Kent Lokantası’nın Seyhan’a kazandırılması nedeni ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e teşekkür ettiler. Açılışta, askıda yemek uygulamasına katkıda bulunan iş insanlarına da destekleri için teşekkür plaketi takdim edildi.