Seyhan Belediyesi’nin, dezavantajlı konumdaki vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik üretilen glütensiz gıdaların tanıtımı yapıldı.

Seyhan Belediyesi’nin, dezavantajlı konumdaki vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik üretilen glütensiz gıdaların tanıtımı yapıldı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına belediye bürokratları ile glüten hassasiyetine sahip vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Glüten hassasiyetinin günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, glüten hassasiyetinin toplumda giderek arttığına işaret etti.

Glütensiz ürünlere erişim ile yüksek fiyatların aileleri oldukça zor durumda bıraktığını vurgulayan Başkan Akay, “Zaten ekonomik sıkıntı içinde olan çoğu ailenin bu tarz bir beslenmeye maruz kalması oldukça ciddi bir sorundu. Bu ürünlerin fiyatlarını düşürmek temel amaçlarımızdan bir tanesiydi. Nitekim buna ait çalışmalarda sonuç almaya başladık” dedi.

Hem üreteceğiz hem çeşitlendireceğiz

Ekonomik koşulları iyi olsa dahi glüten hassasiyeti taşıyan çok sayıda kişinin birçok şeyden mahrum kaldığını aktaran Akay, “Önümüzdeki süreçlerde sadece glütensiz ürünleri üretmek değil, bunları çeşitlendirmek bizim temel amaçlarımız arasında. Bu nedenle ekimini yaptığımız yuka patatesi, stevia, spirulina gibi ürünler bu gıdaları zenginleştirmek için kullanmaya başladığımız şeyler” diye konuştu.

Yapılabilecek yeni çalışmalar konusunda katılımcılardan fikirsel anlamda destek isteyen Akay, “Bizler sonuçta bir yol açacağız, bir kapı aralayacağız. Güvenli gıda, gıda güvenilirliği konusunda bizlere yardımcı olursanız biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdürürüz. Biz sizlerle varız” şeklinde konuştu.

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Seyhan Belediyesi’nin kırsalı kalkındırma ile gıdaya erişim konusunda sıkıntı yaşayan dar gelirli kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarının önemine değindi.

Alparslan, “Glüten ve glüten hassasiyetinden doğan fizyolojik sorun yaşayan bireylerin glütensiz ürünlere erişimde sıkıntı yaşadığını biliyoruz. En çok da bu arkadaşlarımızın aileleri bunları yaşıyor. İmkanlar doğrultusunda ulaşılabilirliği doğrultusunda destek sunan kurum ve kuruluşların önemli bir işi yerine getirdiğini de ifade etmek gerekiyor. Bu çalışmayı organize edenlere ve özellikle Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay nezdinde Seyhan Belediyesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Diyetisyeni Özgen Ar ise “Bizler için çok ciddi bir problem olan, glüten hassasiyeti olan hastalarımıza çözüm ortağı olduğu için Seyhan Belediyesine, Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay’a çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok büyük bir problem hastalarımızın ürüne ulaşması, hele ki ekonomik problemi olan hastaların ürüne ulaşması ciddi bir problem. Bu noktada belediyenin bizlere çözüm ortağı olması oldukça mutluluk verici ve üniversite hastanesi olarak da elimizden gelen tüm desteği vereceğimize burada söz veriyorum” diye konuştu.

Toplantı sonrasında katılımcılara üretilen glütensiz ürünler ikram edildi.