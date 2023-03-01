Üreten ve paylaşan belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Seyhan Belediyesi, hijyenik kadın pedi üretimine başladı. Günde 5 bin adet hijyenik ped üreten Seyhan Belediyesi, 10 gün içinde ürettiği 50 bin pedi ihtiyaç sahibi depremzede kadınlara ulaştırılmak üzere depremin ağır hasar verdiği felaket bölgelerine gönderdi.

Üreten ve paylaşan belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Seyhan Belediyesi, hijyenik kadın pedi üretimine başladı. Günde 5 bin adet hijyenik ped üreten Seyhan Belediyesi, 10 gün içinde ürettiği 50 bin pedi ihtiyaç sahibi depremzede kadınlara ulaştırılmak üzere depremin ağır hasar verdiği felaket bölgelerine gönderdi.

Seyhan Belediye, ihtiyaç sahibi depremzede kadınlara ulaştırılmak üzere bir hizmeti daha yaşama geçirdi. Belediye bünyesindeki Kadın Dayanışma Merkezinde hijyenik ped üretimine başlandı. Kadınlara ücretsiz dağıtılmak üzere üretimi hedeflenen hijyenik pedler, 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesindeki depremzede kadınlara gönderilmeye başlandı.

Hijyenik pedin kadınların en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Akif Kemal Akay, yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgesindeki depremzede kadınların pede ulaşım konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını vurguladı.

Günde 5 bin adet üretiliyor

Kadın Dayanışma Merkezinde ilk olarak yıkanabilir ekolojik kadın pedi üretimine başladıklarını aktaran Başkan Akay, afet bölgesinde yıkama olanağının kısıtlılığından dolayı hijyenik ped üretimine odaklandıklarını söyledi. Akay, "Şu anda günde 5 bin adet üretme kapasitemiz var. 10 günde 50 bine ulaştık ve bunlar deprem bölgesine ulaştırılıyor" dedi.

Üretim aralıksız devam ediyor

Ped üretiminin dışında Kadın Dayanışma Merkezi ve Seyhan Dikimevi’nde kadın ve erkek iç çamaşırı atkı, bere, battaniye, nevresim takımı, pijama gibi ürünlerin de üretildiğini vurgulayan Başkan Akay, "Depremzede yurttaşlarımızla dayanışmamızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu acıları hep birlikte atlatacağız, yaralarımızı da yine hep birlikte saracağız" diye konuştu.