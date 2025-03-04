Adana Seyhan Belediyesi, geri dönüşümü mümkün olan atıkların yönetiminde oluşturulan sürdürülebilir, katılımcı, şeffaf, izlenebilen, denetlenebilen ve raporlanabilen bir dijital uygulama başlattı.

Seyhan Belediyesi, ilçe genelinde geri dönüşümü mümkün olan atıkların yönetiminde oluşturulan sürdürülebilir, katılımcı, şeffaf, izlenebilen, denetlenebilen ve raporlanabilen bir dijital uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama ile geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen vatandaşların belediyeye erişiminin kolaylaşması ve böylece geri dönüşüm bilincinin artırılması planlandığı ifade edildi.

Toplanan atıklar, geri dönüşüm firmaları ile buluşuyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Seyhan Belediyesi İklim Değişikliği ve Atık Müdürü Dr. Zeki Bozkurt, "Sıfır atık çalışmaları kapsamında ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan atık üreticisi konumundaki haneler, site, apartman, işyerleri, kamu kurumlar, AVM’ler, eğitim kurumları, bankalar, sağlık kuruluşları gibi yerlerden ambalaj atıkları, kağıt, metal, cam, plastik, elektrikli elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar gibi geri dönüştürülebilen atıklar için "Ayrıştır, Dönüştür, Kazandır" ismi verilen aplikasyon vasıtasıyla oluşturulan randevular sisteme düşüyor. Buradan da döngüsel ekonomiye kazandırılmak için saha personeli tarafından toplanarak atık getirme merkezinde lisanslı geri dönüşüm firmaları ile buluşmaları sağlanıyor" dedi.

Firmalar şeffaf biçimde atıkları ve ücretlerini görebiliyor

Firmaların, anlık olarak belediyeye ait web sitesi üzerinden satışa hazır ne kadar atık olduğunu görme imkanına sahip olduğunu belirten Bozkurt"Atıklar şeffaf bir biçimde lisanslı firmalar tarafından görülmekte. Ayrıca, belediye meclisinin belirlediği ücret tarifesi kapsamında atıkların ücretlerinin ne kadar olduğu ton başında da gösterilmektedir. Uygulanan bu model ile kaynağında ayrı toplanılan atıkları tekrar ekonomiye kazandırıp döngüsel ekonomi modeline uygun bir hareket sağlamış bulunmaktayız. Aynı zamanda bu atıkların lisanslı firmalara verilmesiyle elde edilen gelir de belediyemizin bu konudaki çalışmalarında kullanılmaktadır"diye konuştu.