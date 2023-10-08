Seyhan Belediye Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. Yedi takımın yer aldığı ve eleme usulü oynanan karşılaşmalarda finalde Yapı Meslekspor Kulübü’nü penaltı atışları sonucu yenen Deveci Gençlikspor kupanın sahibi oldu.

Muharrem Gülergin Stadı’nda oynanan final karşılaşmasını izleyip, Deveci Gençlikspor Kulübü’ne ve Yapı Meslekspor Kulübü’ne kupalarını takdim eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Finale yakışır bir müsabaka izledik. Turnuvada yer alan tüm takımlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Akay, göreve geldikleri ilk günden bu yana amatör spor kulüplerine tesis, ulaşım ve ayni-nakdi olmak üzere imkanlar dahilinde destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Turnuvada birinci olan Deveci Gençlikspor kulübü ile ikinci olan Yapı Meslekspor kulübü’nün temsilcileri ise böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Akay’a teşekkür ettiler.

Bu arada, Seyhan Belediye Başkanlığı Kupası Futbol Turnuvası’nda birinci olan Deveci Gençlikspor Kulübü ile Çukurova’da düzenlenen turnuvada birinci olan Cihangirspor kulübü arasında 9 Ekim Pazartesi günü Çukurova Stadı’nda saat:19.00’da Süper Kupa müsabakası oynanacak.