Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen ve on ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan Seyhan Arama Kurtarma (SAK) ekibi Hatay’daki görevini tamamlayıp Adana’ya döndü. SAK ekibini Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve belediye çalışanları karşıladı.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen ve on ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan Seyhan Arama Kurtarma (SAK) ekibi Hatay’daki görevini tamamlayıp Adana’ya döndü. SAK ekibini Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve belediye çalışanları karşıladı.

6 Şubat’ta sabaha karşı 4.17’de meydana gelen depremden yaklaşık bir saat sonra Başkan Akay’ın talimatıyla Çukurova ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına başlayan Seyhan Arama Kurtarma Ekibi, 4 enkaz alanına müdahale etti. Enkaz altında kalan yaralı vatandaşların bazılarını hızlıca canlı olarak çıkaran ekip, enkaz çevresinde ağır hasar aldığı için yıkılma tehlikesi bulunan ve girilmesi tehlikeli binalarda mahsur kalan vatandaşları da kurtarmayı başardı.

Çukurova’nın ardından Hatay’da görev yaptı

Çukurova ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra İskenderun Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan SAK ekibi, görevlendirildiği enkaz alanlarından hem yaralıların hem de hayatını kaybetmiş insanların çıkarılması konusunda aktif rol oynadı.

Hatay’daki görevini de tamamlayan SAK ekibi, Adana’ya döndü. Ekibi Başkan Akay ve belediye personeli karşıladı. Başkan Akay, zorlu koşullarda görev yapan SAK ekibini tek tek kutlayıp, insanlık adına ekibe teşekkür etti.

İki yıl önce kurulan SAK’ın akredite arama, kurtarma ve ilkyardım eğitimi alıp, böyle zor günlere hazırlık yaptığına işaret eden Başkan Akay, “Depremin daha birinci saatinde ayaktaydı arkadaşlarımız. Çukurova’da çalıştılar. Çukurova’daki çalışmalar bittikten sonra İskenderun Jandarma Komutanlığının emrinde görev yaptılar. Kendilerine insanlık adına teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle bir acıyı bir daha yaşamayız. Bu şekilde toplum ihtiyaç duymaz arkadaşlarımıza” dedi.

“Elimizden gelen ne varsa yaptık”

SAK olarak enkaz alanlarında ellerinden gelen ne varsa yaptıklarını dile getiren Sivil Savunma Uzmanı Sevim Yıldız çok yıpratıcı bir süreç geçirdiklerinin altını çizdi. Yıldız, “Özellikle Hatay Defne’de çok kötü bir durum vardı. O yüzden yıpratıcı bir süreç oldu ama elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. İyi hissediyorsunuz bazen, bazen acı dolu oluyor, o yüzden karışık duygular içindeyiz” diye konuştu.