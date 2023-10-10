Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapımı devam eden ilçedeki Şeyh Kuddusi (Alçengel) Camii’ndeki restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İnönü Belediyesi tarafından başlatılan ve yapımı devam eden Şeyh Kuddusi Cami restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmalar hakkında yüklenici firma ve belediye personellerinden bilgi aldı. İnönü Belediye Başkanlığı ilçe genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da ilçede tarihi mimarilere sahip çıkarak, ilçenin tarihi dokusunu koruyor. 900 yılı aşkın tarihe sahip olan Şeyh Kuddusi Camii’nin restorasyon çalışmaları kapsamında; temel güçlendirme, cami taşıyıcı gövde duvarlarının güçlendirilmesi, çatı ahşap makas sisteminin yenilenerek güçlendirilmesi ve kiremitlerin yenilenmesi ile tarihi camiye estetik görünüm kazandırılacak.

İlçe genelindeki ve Şeyh Kuddusi Cami restorasyon çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.