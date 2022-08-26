Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek çalışmanın başlaması nedeniyle Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ne giden yollar, araç trafiğine kapatılarak, yaya geçişine izin verilecek.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek çalışmanın başlaması nedeniyle Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ne giden yollar, araç trafiğine kapatılarak, yaya geçişine izin verilecek.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, belirtilen güzergahın araç trafiği için güvenli ve uygun olmadığı bilgisi verilerek, şu ifadelere yer verildi:

‘’Belediye Başkanlığı tarafından bugün itibariyle Şeyh Edebali Türbesi yolunda yol çalışması başlatılacaktır. İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle belirtilen güzergahta oluşan çukur alanların araç trafiğini tehlikeye düşürmemesi amacıyla Bilecik Belediyesi yönü ile diğer noktalardan, Şeyh Edebali Türbesi’ne giden yollar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlar ve ziyaretçiler Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ne yaya olarak ulaşabileceklerdir. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte söz konusu güzergah araç trafiğine açılacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.”