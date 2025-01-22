Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesi yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle minik turistlerin de uğrak noktası oldu. Karne heyecanı yaşayan çocuklar, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Bilecik’i gezdi.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi, devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesi başta olmak üzere Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Bilecik Müzesi ve Saat Kulesi gibi tarihi mekanlar minik ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muzafferda-Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu’nun öğrencileri Bilecik’in yanı sıra Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi, Kuyulu Mescit ve Hamidiye Külliyesi gibi Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı yerleri gezme fırsatı buldu.

İlçelere ziyaretçi akını

Osmaneli Lefke Evleri, Aya Yorgi Kilisesi ve şifalı içmeler; Gölpazarı’nın taştan tarihi evleri; Pazaryeri’nin Kınık çömlekçiliği ve göletleri; Bozüyük’ün İnönü Şehitliği ve Metristepe Anıtı gibi yerler, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşayan yerli yabancı turistleri ağırlayan yetkililer, yarıyıl tatilinde Bilecik’e olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

"Çocuklarımız üst düzey başarılı olan çocuklar dolayısıyla onları böyle tarihi mekanlarımızla buluşturalım dedik" dedi.

Muzafferda-Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Rasim Dikici, okulun 8’nci sınıf öğrencileri ile birlikte bu birinci kanaat dönemi bitiminde hep beraber böyle tarihi mekanları gezme kararı aldıklarını söyledi. Dikici, "Bizler de ceddimizin, kuruluşun coğrafyası olan Bilecik’e gelerek Şeyh Edebali ve diğer mekanları çocuklarımızla beraber gezme fırsatı bulduk ve bu gezi çok isabet oldu. Çocuklarımıza; tarihi şuuru, milli kültür, açısından son derece verimli bir gezi devam ediyor. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Okulumuzda yüksek düzeyde bir LGS başarısı söz konusu Türkiye’de ilklerde olan bir okuldan bahsediyorum. Çocuklarımız üst düzey başarılı olan çocuklar dolayısıyla onları böyle tarihi mekanlarımızla buluşturarak, onlara tarihi bilinci oluşturmak için buralara geldik ve bu kısa zaman içerisinde de çocuklarımızda da gerçekten bu olumlu dönüşü görüyoruz. Çok memnun kaldığımız bir gezi oldu" dedi.

"Yarıyıl tatilinde şehrimizi tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, güzel vakit geçirmelerini dilerim"

İl Kültür Ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ise "Bilecik, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli tarihi ve doğal güzelliklerine sahip şehirlerinden biri. Bu güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Yarıyıl tatilinde şehrimizi tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, güzel vakit geçirmelerini dilerim" dedi.