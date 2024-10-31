Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Yüksel Sarı önderliğinde unutulmaz bir deneyime imza attı. Öğrenciler, tarihi geçmişiyle ünlü Tavşanlı Höyüğü’ne düzenlenen geziyle milattan önce 3 bin 700 yıllarına yolculuk yaptı.

Höyükte yer alan kazı alanını gezen öğrenciler, gün yüzüne çıkarılan eşya ve kalıntıları büyük bir ilgiyle inceledi. Bu sayede öğrenciler, geçmiş medeniyetlere ait yaşam biçimleri, kullanılan araç-gereçler ve o dönemin sosyal yapısı hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu.

Gezi hakkında düşüncelerini paylaşan öğrenciler, bu deneyimin kendileri için çok değerli olduğunu ve tarihe olan meraklarını daha da artırdığını belirtti. Öğretmen Yüksel Sarı ise, öğrencilerin bu tür gezilerle teorik bilgileri pratiğe dökerek daha kalıcı öğrenme sağladığını ifade etti.